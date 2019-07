Indeksi na evropskih borzah drsijo navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 9. julija - Oči vlagateljev na borzah so uprte v zasedanje ameriške centralne banke konec meseca, saj so se pojavile špekulacije, da bi lahko ta znižala ključno obrestno mero. A z objavami podatkov o precej vzpodbudnem stanju tamkajšnjega gospodarstva upanje za to plahni. Indeksi na evropskih borzah posledično drsijo navzdol.