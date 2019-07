Ljubljana, 9. julija - Minister za okolje in prostor Simon Zajc bo danes ob 9.45 obiskal občino Kočevje, kjer se bo glede ponedeljkovega neurja sestal s podžupanom Romanom Hrovatom, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom, občinsko civilno zaščito in gasilci ter si ogledal škodo. Minister bo na voljo za izjave za medije, so sporočili z ministrstva.