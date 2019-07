Ameriški kongres ima dostop do Trumpovih newyorških davčnih napovedi

Albany, 9. julija - Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je v ponedeljek podpisal zakon, ki odborom zveznega kongresa omogoča dostop do davčnih napovedi prebivalcev New Yorka. Zakon je bil sprejet z namenom, da kongresnim demokratom omogoči vpogled v davčne podatke predsednika ZDA Donalda Trumpa.