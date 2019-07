Vodilna trojka moškega tenisa niza zmage tudi v Wimbledonu

Wimbledon, 8. julija - Vodilna trojka moškega svetovnega tenisa na letošnjem turnirju v Wimbledonu še ni zašla v težave. V osmini finala so gladke zmage dosegli tako Novak Đokovič kot Rafael Nadal in Roger Federer. Drugače je pri ženskah, kjer se presenečenja vrstijo, izpadle so prva nosilka, Avstralka Ashleigh Barty, tretja nosilka Karolina Pliškova in Petra Kvitova.