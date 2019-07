Večer o slovensko-hrvaških odnosih (9. 7.)

Maribor, 8. julija - Uroš Esih v komentarju Hladna vojna piše o napetih odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Vložki v slovensko-hrvaškem mejnem sporu so zelo visoki na obeh straneh. To delno vključuje tudi poskuse instrumentalizacije (nacionalnih) medijev, ki imajo pomembno vlogo interpretacije (ne)dogodkov, povezanih s potekom te arbitražne sage.