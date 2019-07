Težave zaradi vetra in obilnih padavin

Kočevje/Brezovica, 8. julija - Neurje je popoldne težave povzročalo na jugovzhodu Slovenije na območju občin Kočevje, Ribnica, Borovnica in Brezovica, kjer je veter odkrival strehe in podiral drevesa, voda pa je zalivala objekte. Posredujejo gasilci in vzdrževalci cest, poroča uprava za zaščito in reševanje. Zvečer so predvsem na jugozahodu države možne močnejše nevihte.