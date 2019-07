Zaradi nepremičninskih afer odstopil hrvaški minister za upravo

Zagreb, 8. julija - Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je danes sprejel odstop ministra za upravo in političnega sekretarja HDZ Lovra Kuščevića. Hrvaški mediji so v minulih dneh poročali o številnih nepremičninskih aferah Kuščevića, medtem ko je bil župan občine Nerežišča na otoku Brač.