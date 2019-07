Poslanec Ferenc Horvath: Prekmurje je zaradi raznolikosti EU v malem (intervju)

piše Marjan Maučec

Lendava, 12. julija - Ferenc Horvath je doslej tretji predstavnik madžarske narodnosti v slovenskem parlamentu in prvi, ki je odkrito spregovoril o občutljivosti praznovanja obletnice priključitve Prekmurja k matici. Ob tem je v pogovoru za STA poudaril, da je Prekmurje zaradi raznolikosti EU v malem in da mora to ostati tudi prihodnjih 100 let.