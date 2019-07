Ministrstvo bo izvajalca za postavitev paviljona na Expu 2020 iskalo še dva tedna

Ljubljana, 8. julija - Gospodarsko ministrstvo bo izvajalca za projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo v Dubaju, ki bo potekala od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021, iskalo še dva tedna. Prvotni rok za oddajo ponudb, ki bi se iztekel danes ob 13. uri, so namreč podaljšali do 22. julija.