S poslanskimi vprašanji se začenja zadnja predpočitniška seja DZ

Ljubljana, 9. julija - S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom se bo danes začela zadnja seja DZ pred parlamentarnimi počitnicami. Še prej se bosta poslanskim kolegom pridružila Dušan Verbič in Tadeja Šuštar, ki bosta v poslanskih klopeh nadomestila novoizvoljena evropska poslanca Milana Brgleza in Ljudmilo Novak.