Erdogana zapustil tesni zaveznik Babacan, ki napoveduje novo stranko

Istanbul, 8. julija - Nekdanji podpredsednik turške vlade in doslej tesni zaveznik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana Ali Babacan je danes sporočil, da je zaradi "velikih razlik" izstopil iz Erdoganove vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP). Turčija potrebuje novo vizijo, je dejal in napovedal ustanovitev nove politične stranke.