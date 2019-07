Študija: S pogozdovanjem bi lahko raven ogljika v zraku zmanjšali za dve tretjini

Zürich, 14. julija - Znanstveniki s švicarske univerze ETH Zürich so ugotovili, da je na Zemlji dovolj prostora za posaditev dreves, ki bi posrkala dve tretjini ogljika, trenutno prisotnega v ozračju. Do ugotovitev so sicer nekateri znanstveniki, ki niso sodelovali v študiji, kritični.