Ministrstvo vladi predlaga podajo soglasja k zvišanju vpisnine v imenik odvetnikov na 3000 evrov

Ljubljana, 8. julija - Ministrstvo za pravosodje predlaga vladi, naj poda soglasje k spremembam statusa Odvetniške zbornice Slovenije, po katerih bi vpisnino v imenik odvetnikov zvišali na 3000 evrov. Ministrstvo meni, da so dodatna pojasnila, ki so jih zahtevali od zbornice, ustrezna in da tako ni utemeljenih razlogov, da vlada soglasja ne bi dala.