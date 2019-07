Nemški znanstveniki eksperimentirajo s starodavnimi žiti

Stuttgart, 8. julija - Nemški znanstveniki z univerze Hohenheim v Stuttgartu nameravajo s pripravo 3000 štruc kruha testirati lastnosti starodavnih žit, kot so pira, dvozrnica in enozrnica. V Nemčiji namreč postajajo pekovski izdelki iz starodavnih žit vedno bolj priljubljeni, a veliko kmetov, mlinarjev in pekov ne ve, kako najbolje delati s temi žiti.