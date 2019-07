Do spora med taksistom in migrantom naj bi prišlo zaradi denarja

Vogrsko, 8. julija - Do spora med voznikom taksija in migrantom na poti iz Vrtojbe proti Ljubljani naj bi prišlo zato, ker 26-letni Iračan ni imel s seboj denarja, s katerim bi plačal taksistu, so nedeljsko dogajanje pojasnili na novinarski konferenci Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Zato je zavil s hitre ceste, Iračan pa ga je napadel z olfa nožem.