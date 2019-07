Raziskava: Najdražji taksi prevozi na Obali

Ljubljana, 8. julija - Taksiji v Sloveniji niso poceni, so pa večinoma zanesljivi, je pokazalo ocenjevanje prevozov, ki ga je v Ljubljani, Mariboru in na Obali izvedel Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave. Potnikom svetujejo, naj naročijo taksi na klic, saj je tako na primer vožnja z Brnika do Ljubljane lahko tudi 13 evrov cenejša. Najdražji taksiji so na Obali.