V Luzernu upodobitve Alp britanskega slikarja Williama Turnerja

Luzern, 8. julija - V Umetnostnem muzeju v švicarskem Luzernu je na ogled razstava Turner - morje in Alpe. Združuje skoraj 100 del britanskega slikarja Williama Turnerja iz zbirk v Veliki Britaniji in Švici, med njimi so dela na papirju z motivi iz osrednje Švice. Razstava bo na ogled do 13. oktobra, piše na spletni strani muzeja.