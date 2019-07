Na OZS nezadovoljni z novimi obremenitvami zaradi odpadne embalaže

Ljubljana, 8. julija - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) ostro nasprotuje dodatnim obremenitvam za obrtnike in podjetnike, ki izhajajo iz osnutka uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlagajo, da so zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno iz uredbe izvzeti.