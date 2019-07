Pahor vročil listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 150-letnici gasilstva

Ljubljana, 8. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. Listine o častnem pokroviteljstvu so prejeli Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza Metlika, Prostovoljno gasilsko društvo Metlika in Občina Metlika, so sporočili iz predsednikovega urada.