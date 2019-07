Šarec napovedal večjo prisotnost policistov na meji

Ilirska Bistrica, 8. julija - Premier Marjan Šarec je po srečanju s predstavniki Občine Ilirska Bistrica in civilne iniciative glede razmer na meji s Hrvaško napovedal večjo prisotnost policistov in tudi vojakov na meji. Poleg tega je policija nakupila tudi tehnično opremo, kot so droni za nadzor meje. Župan Emil Rojc je opozoril, da so se ilegalni prehodi meje podvojili.