Župan Občine Rogatec po nedeljski ujmi: Pri nas je katastrofa

Rogatec, 8. julija - Hudo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo je v nedeljo po za zdaj zbranih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zajelo območje 63 občin po državi. Po teh podatkih je bilo najhuje v občinah Zagorje ob Savi, Rogatec in Rogaška Slatina, hudo je bilo tudi na Ptuju. Župan Rogatca Martin Mikolič je za STA razmere označil kot katastrofo.