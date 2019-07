Organizatorji londonskega maratona z opravičilom najpočasnejšim

London, 8. julija - Organizatorji londonskega maratona so se opravičili najpočasnejšim tekačem z letošnje izvedbe dirke, ker so bili tarča verbalnih napadov neučakanih delavcev na progi. Vsem prizadetim tekačem so izdali povabilo, da se enega od največjih svetovnih maratonov udeležijo prihodnje leto, poroča BBC.