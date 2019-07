Pri begu pijan in brez veljavne vozniške oplazil policijsko vozilo

Novo mesto, 8. julija - Novomeški policisti so v petek zvečer skušali ustaviti 41-letnega voznika, ki je, namesto da bi ustavil, začel bežati, pri tem pa je oplazil tudi policijsko vozilo. Ko so ga končno ustavili in obvladali, so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, alkotest pa je pokazal 1,37 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.