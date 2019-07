V Galeriji DLUL razstava Boštjana Drinovca in Uroša Potočnika

Ljubljana, 8. julija - V Galeriji DLUL bodo drevi odprli razstavo Boštjana Drinovca in Uroša Potočnika z naslovom Mislec, moduli in algoritmi. Kot je zapisala kustosinja Nadja Gnamuš, njuno umetniško prakso povezuje eksperimentalna narava in raziskovalna radovednost, s katerima se lotevata iracionalnosti in bizarnosti misleče, na videz razumu podrejene družbe.