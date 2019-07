Na Hrvaškem odmevata primera zanemarjanja in trpinčenja otrok

Zagreb/Rovinj, 8. julija - Hrvaška javnost je zgrožena po dveh primerih trpinčenja otrok, o katerih so hrvaški mediji poročali minuli konec tedna. V reški bolnišnici je v resnem stanju štiriletna deklica, ki jo je 33-letni oče več ur pustil v avtomobilu na veliki vročini. V Zagrebu pa so oskrbeli dveinpolletnega dečka, pri katerem so ugotovili sledi številnih hudih poškodb.