Ljubljana, 8. julija - Izjava za medije županje Mestne občine Ptuj Nuške Gajšek, na kateri bo sodeloval tudi poveljnik PGD Ptuj in vodja intervencije Primož Korošak, bo danes ob 11.30 pri gasilskem domu na Ptuju (IN NE pred mestno hišo, kot je bilo napovedano sprva), so sporočili iz MO Ptuj.