Ljubiteljem gora na voljo dvojezična zgibanka za varnejši korak

Ljubljana, 8. julija - Planinska zveza Slovenije je v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije za varnejši poletni obisk gora pripravila dvojezično zgibanko. Na voljo je po 10.000 izvodov slovenske in angleške različice, s tem pa želijo prispevati k varnejšemu koraku tako domačih in tujih obiskovalcev slovenskih gora, so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS).