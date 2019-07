V nedeljskih neurjih na Hrvaškem trije poškodovani

Zagreb, 8. julija - Močna neurja z vetrom, dežjem in točo so v nedeljo popoldne in zvečer zajela več delov Hrvaške. Po podatkih hrvaškega notranjega ministrstva so bile poškodovane tri osebe. Poročajo tudi o veliki gmotni škodi na objektih, električni napeljavi in kmetijskih površinah. Reševalne akcije so potekale tudi na obali.