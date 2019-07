V Portorožu v lokalu množičen pretep, v Izoli gost v zrak streljal s pištolo

Portorož/Izola, 8. julija - Na Obali so policisti minuli konec tedna obravnavali dva primera nasilja v gostinskih lokalih. Do prvega je prišlo v Kopru, ko se je prepir razvil v pretep več oseb, v drugem pa je gost s kozarcem po glavi udaril drugega gosta, nato pa še streljal v zrak. Policisti so zato spisali več kazenskih ovadb.