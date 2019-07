Požar v Črnem Kalu najverjetneje sprožil cigaretni ogorek

Koper, 8. julija - Koprske policiste so v petek ob 12. uri obvestili o požaru nad plezalno steno v Črnem Kalu. Požar, ki ga je najverjetneje sprožil odvrženi cigaretni ogorek, se je zaradi vetra razširil na bližnje parkirišče in poškodoval tri avtomobile, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.