British Airways kazen zaradi hekerskega vdora

London, 8. julija - Britanski letalski prevoznik British Airways bo moral plačati 183 milijonov funtov (205 milijonov evrov) kazni, ker ni preprečil lanskega hekerskega vdora na svojo spletno stran in mobilno aplikacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V družbi so "presenečeni in razočarani" ter razmišljajo o pritožbi.