Med novomeškim Brodom in Srebrničami odprta pot za pešce in kolesarje

Novo mesto, 8. julija - Novomeščani lahko od danes uporabljajo pot za pešce in kolesarje do mestnega pokopališča, ki so jo zgradili ob novembra lani začeti prenovi državnega cestnega odseka med novomeškim Brodom in Srebrničami. Naložba je stala nekaj manj kot 1,1 milijona evrov. Nekaj manj kot 140.000 evrov je prispevala Mestna občina Novo mesto, razliko pa država.