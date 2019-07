Azijske borze s padci

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 8. julija - Osrednje azijske borze so v nov teden vstopile s padci, s čimer sledijo petkovemu dogajanju v New Yorku in Evropi, ko so se trgi s padci odzvali na spodbudne novice z ameriškega trga dela. Razlog za to je bila ocena, da utegne ameriška centralna banka začasno opustiti možnost znižanja obrestne mere.