Vreme: Danes dopoldne deloma sončno, popoldne padavine z nevihtami

Ljubljana, 8. julija - Del dopoldneva bo še deloma jasno, kasneje pa se bo od severovzhoda počasi pooblačilo. Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo popoldne zajele notranjost Slovenije, zvečer pa tudi Primorsko in se ponekod zavlekle v noč. Možne so tudi močnejše nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.