Mehika po zmagi nad ZDA do osmega zlatega pokala

Chicago, 8. julija - Mehika je v finalu zlatega pokala, nogometnega prvenstva Severne in Srednje Amerike ter Karibov, pred več kot 62.000 gledalci na Soldier Fieldu v Chicagu premagala gostiteljico ZDA z 1:0 in osmič osvojila to lovoriko. Dvoboj je za El Tri v 73. minuti odločil Jonathan dos Santos.