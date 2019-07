Uspešni nastopi Slovencev na domačem balkanskem prvenstvu v dresurnem jahanju

Ljubljana, 8. julija - Slovenske tekmovalke Birgit Fabris Sauer, Urša Vadnjal in Neža Šarc so poskrbele za vznemirljiv zaključek balkanskega prvenstva v dresurnem jahanju na velikem hipodromu v Lipici. V najpomembnejši finalni tekmi so nastopile zadnje in se podale v boj za zmagovalne stopničke. Sauerjeva s kobilo Rio je bila srebrna, Vadnjalova s Cupidom bronasta.