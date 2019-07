Na Ptujskem odpravljajo posledice po nedeljskem neurju

Ptuj, 8. julija - Po nedeljskem popoldanskem neurju z močnim vetrom in dežjem na območju Ptuja in Spodnjega Podravja odpravljajo posledice. Delavci Elektra Maribor so uspeli skoraj vsem gospodinjstvom znova zagotoviti električno energijo, brez katere je v nedeljo popoldne ostalo kar 12.000 uporabnikov. Vse popoldne in pozno v noč so bili na delu gasilci.