Floridskega bogataša Epsteina privedli v New York zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnic

New York, 8. julija - Bogatega finančnika s Floride 66-letnega Jeffreyja Epsteina so v soboto aretirali in privedli v New York, kjer se bo na zveznem sodišču soočal s podobnimi obtožbami kot leta 2007, ko se je po priznanju krivde za nagovarjanje mladoletnice k prostituciji izvlekel s smešno nizko kaznijo malce več kot leta dni prenočevanja v zaporu.