Verderber in Planinšič domače jadralsko SP končala na 17. mestu

Portorož, 7. julija - Piranski zaliv je od torka do danes gostil mladinsko svetovno prvenstvo za jadralce v olimpijskem dvosedu 470. Končne odločitve so bile zaradi vetra znane prav po zadnji regati. Najboljša domača jadralca sta bila Rok Verderber in Matej Planinšič na 17. mestu.