Na Štajerskem zaradi neviht brez elektrike več tisoč uporabnikov, posebej hudo na Ptuju

Ptuj, 7. julija - Večji del države je danes zajelo neurje z močnim vetrom in nalivi. Popoldanske močne nevihte, močnejši sunki vetra in udari strel so povzročili številne prekinitve oskrbe z električno energijo, po podatkih Elektra Maribor je bilo ob 15.25 brez napajanja kar 12.000 uporabnikov. Posebej hudo pa je bilo neurje na Ptuju.