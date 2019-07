Hočevarjeva za konec prvenstva v Liptovskem Mikulašu šesta

Liptovsky Mikulaš, 7. julija - V Liptovskem Mikulašu na Slovaškem se je s finalnimi nastopi kanuistk in kajakašev končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan prvenstva je imela Slovenija sedem nastopov v finalu, najvišje pa je bila uvrščena kanuistka Eva Alina Hočevar, ki je med mladinkami osvojila šesto mesto.

Mladi slovenski reprezentanti so polfinalne nastope opravili dobro, saj je izmed osmerice polfinalistov v finale napredovala sedmerica, po prvem nastopu dneva se je poslovil le kajakaš Niko Testen, ki je v konkurenci do 23 let osvojil 19. mesto.

V finalu je nato do najboljše slovenske uvrstitve dneva priveslala kanuistka Eva Alina Hočevar. V močni konkurenci mladink je zasedla končno šesto mesto. Naslova mladinske evropske prvakinje se je veselila Čehinja Martina Satkova, druga je bila Italijanka Elena Borghi, tretja pa Britanka Bethan Forrow.

Dve finalistki je imela Slovenija v finalu mlajših članic. Na koncu je v konkurenci tekmovalk do 23 let kanuistka Lea Novak zasedla osmo mesto, Alja Kozorog pa se je uvrstila mesto za njo, bila je deveta. Naslov prvakinje si je priveslala Francozinja Marjorie Delassus, druga je bila Čehinja Martina Satkova, tretja pa njena rojakinja Tereza Fišerova, ki je včeraj zmagala v kajaku.

V finalu kajakašev sta bila po dva slovenska predstavnika med mladinci in mlajšimi člani. V konkurenci do 18 let je Vid Oštrbenk osvojil deveto mesto, Lan Tominc pa deseto. Mladinski evropski prvak je postal Anatole Delassus, ki je tako zaokrožil francosko družinsko slavje. Tega je z zmago v kanuju začela njegova sestra Marjorie. Drugo mesto si je priveslal Španec Pau Echaniz, tretje pa Britanec Etienne Chappell.

Med kajakaši do 23 let je Žan Jakše priveslal do enajstega mesta, Vid Kuder Marušič pa je bil 13. Zmagal je domačin Jakub Grigar pred Čehom Tomašom Zimo in Rusom Sergejem Maimistovim.

Za mlade slalomiste ne bo predaha, saj se že 16. julija v Krakovu začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane.