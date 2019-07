Vreme: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, lahko tudi kakšno neurje

Ljubljana, 7. julija - Zvečer bodo še plohe, nevihte in tudi kakšno neurje, ponoči pa se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19 stopinj Celzija. V ponedeljek zjutraj in dopoldne bo deloma sončno, kasneje se bo pooblačilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.