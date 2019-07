Malta ladji s 65 migranti na krovu prepovedala vplutje

Valletta, 7. julija - Malteške oblasti so danes ladji nemške nevladne organizacije Sea-Eye, ki je iz Sredozemskega morja rešila 65 ljudi, prepovedale vplutje v njene ozemeljske vode. Za tri migrante na ladji, ki so zboleli in so v "zelo slabem stanju", so malteške oblasti kljub temu dovolile evakuacijo in so v zdravstveni oskrbi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.