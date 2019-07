Ljubljana, 7. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste opozarjajo, da so lahko zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra ponekod na cestah večje količine vode, zato svetujejo prilagojeno hitrost in način vožnje danim razmeram. Ponovno opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.