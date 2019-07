ZDA pozvale Nemčijo, naj na sever Sirije napoti kopenske enote

Berlin, 7. julija - ZDA so Nemčijo pozvale, naj na sever Sirije napoti svoje kopenske enote. Za dodatno podporo v boju proti ostankom skrajne Islamske države (IS) je nemško vlado v petek zaprosil ameriški posebni odposlanec za Sirijo James Jeffrey, navaja nemška tiskovna agencija dpa. V Berlinu se do ameriške prošnje za zdaj še niso jasno opredelili.