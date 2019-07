Ljubljana, 7. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozila na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med počivališčem in priključkom Jesenice-vzhod proti Ljubljani. Na cesti Divača-Famlje bodo do 13. ure občasne, do 15 minutne popolne zapore zaradi snemanja.