Kairo, 7. julija - Selektor Egipta Javier Aguirre, nekdanji nogometaš in trener Mehike, je dobil odpoved le dobri dve uri po porazu in izpadu reprezentance Egipta v osmini finala afriškega pokala narodov, ki poteka prav v Egiptu in kjer bila domača zasedba prva favoritinja za končni uspeh.