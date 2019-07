Zmagovalka Melodij morja in sonca Tinkara Kovač

Portorož, 7. julija - Dobitnica velike nagrade letošnjih Melodij morja in sonca je postala Tinkara Kovač s skladbo Bodi z mano do konca. Zmagovalna pesem je odnesla tudi nagradi strokovne žirije za najboljšo glasbo avtorja Aleša Klinarja in za najboljše besedilo izpod peresa same Tinkare Kovač.