V finalu slalomskega evropskega mladinskega prvenstva Bernat in Javornik

Liptovsky Mikulaš, 6. julija - Predzadnji dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu sta se v finale uvrstila dva kanuista Jaka Bernat in Juš Javornik. V polfinalnih vožnjah je nastopilo šest kanuistov in kajakašic.