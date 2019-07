Razmere v prometu se umirjajo

Ljubljana, 6. julija - Na številnih slovenskih cestah so zaradi začetka sezone dopustov čez dan nastajali zastoji, proti večeru pa se razmere umirjajo. Zastoja sta še na štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Mariboru in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.